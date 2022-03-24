إطلاق حملة «خليك إيجابي» للإبلاغ عن المخالفين من التجار في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق حملة «خليك إيجابي»، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، لمواجهة المخالفين من التجار.

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر للتجار الملتزمين بالأسعار، والذين لا يحتكرون السلع ولا يحجبونها عن الأسواق.

كما وجه محافظ كفر الشيخ إلى الإعلان عن عرض أرقام تليفونات غرفة العمليات للمحافظة والتموين ومجالس المدن، مؤكداً أنه يجب تكاتف كافة الجهات والمواطنين للقضاء على الاحتكار والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب.

غرفة العمليات المحافظة 0473220792- 114- 0473241130

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588

غرفة عمليات مديرية التموين بكفر الشيخ 0473097276

وتنفذ الوحدات المحلية حملات مستمرة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين وحماية المستهلك، وذلك من أجل التأكد من انضباط الأسعار خاصة بعد ورود شكاوى من ارتفاعها خلال الأيام الماضية، وحررت الحملات عشرات المحاضر للمخالفين.

حملات مستمرة لمراقبة الأسعار في كفر الشيخ

بينما أعلنت مديرية التموين بالمحافظة عن التزام البقالين التموينين بالأسعار فضلا عن مراقبتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية في المحلات والأسواق وذلك لعدم رفعها واستغلال حاجة المواطنين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عماد حبيب، على استمرار الحملات المفاجئة على المحلات والأسواق لحين التأكد من انضباط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بالمحلات ولدى التجار بمخزون كافي .