«مشروعات النواب» توصي بحل مشاكل المنتجين في المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب

استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني علي التالي بمحافظة الإسكندرية لتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين، خاصة في المجمع 1 و 2 بمنطقة مرغم .

كان عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، قد عرضوا عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعية وعلي رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية، سواء الخاصة بانخفاض الجهد الكهربائي، او إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والإيجار في حين أنهم لم يبدأوا النشاط من الأساس، وذلك فى اللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي بحضور محافظ الغربية أمس.

مرعي: الزيادة الإيجارية 10٪ كل 3 سنوات للتخفيف على أصحاب المشروعات

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أن لديه إفادة من وزيرة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأن الزيادة الإيجارية ستكون 10٪ كل 3 سنوات للتخفيف على أصحاب المشروعات.

اللجنة توصي بحل مشاكل المنتجين

وأوصت لجنة المشروعات، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة وممثلين عن التنمية الصناعية، وممثلين عن لجنة المشروعات لاستعراض كل المشكلات التي تواجه المنتجين والعمل علي حلها.

وأوضح «مرعي» أن هيئة التنمية الصناعية تعاني من بطء في الإجراءات ولابد من إقرار عمليه تسويقه متميزه لتجابه الركود من خلال تنوع الأنشطة بين نسيج وصناعي وغذاىي وغيرها خاصة أن المحلة بها 611 قطعة صناعية والمشغول منها قليل جدا.

وشدد النائب محمد مرعي على ضرورة تسهيل إجراءات الرخصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس لإحداث تنمية حقيقية فى كافة المجالات .

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، التى تقوم بعدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الماوسطة والصغيرة بعدد من المحافظات النواب سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.