«التنمية المحلية»: افتتاح 17617 منفذا لمبادرة أهلا رمضان بالمحافظات

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم معرض " أهلًا رمضان" للسلع الغذائية والذي اقامته محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.

وتفقد وزير التموين ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة منافذ جميع الشركات الموجودة في المعروض والتي تتنوع بين منتجات لحوم ودواجن والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والمكرونة والدقيق ويميش رمضان وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسر بصورة يومية ، وأشاد الدكتور علي المصيلحي واللواء محمود شعراوي بمستوي المنتجات المعروضة فالمعرض من حيث الجودة والأسعار . ومن جانبه أكد وزير التموين أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافه السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في كل المناطق، مضيفًا أن التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن آليات الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.وقال وزير التموين إن معارض اهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين ٢٠ الي ٣٠% فيما توفر بعض الشركات عروضًا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

وأكد اللواء محمود شعراوي ، عَلِي توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بزيادة عدد الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المنافذ والشوارد التي تم انشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم إلي حوالي 17617 ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع .

وأوضح الوزير أن الحكومة بجميع وزارتها والجهات المعنية بالدولة مستمرة في زيادة عدد المنافذ والشوادر بالمحافظات لتغطي أكبر عددٍ ممكن من الأحياء والمراكز والقرى ليستفيد منها جميع المواطنين .

وأشار " شعراوي " الي المتابعة الدورية لرئيس الوزراء لتوافر السلع الغذائية من خلال اجتماعات لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وإتخاذ الاجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر .

وطالب وزير التنمية المحلية من المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أي سلعة غذائية عبر الخطوط الساخنة بالمحافظات أو مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية أو الجهات الرقابية المعنية الآخري وسيتم التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها أو زيادة الأسعار بصورة غير مبررة واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن .

ومن جانبه قال محافظ الجيزة أن المعرض يقع بارض المطاحن بشارع الملك فيصل ومقام علي مساحه ٢٠٠٠م٢ بمشاركة ٨٠ عارض حيث يعد ثاني أكبر معرض علي مستوي الجمهورية ويضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية والياميش والزيوت والتمور ومجهز على أكمل وجه لتوفيرً كافه سبل الراحة للمواطنين .

واضاف اللواء أحمد راشد انه وبالتنسيق مع العديد من الجهات تم تجهيز معارض اخري بأحياء ومراكز جنوب الجيزة والوراق والبدرشين وأوسيم والصف والعياط تعرض السلع الغذائية بمشاركة اكثر من ٢٠٠ عارض وعلي مساحه تصل الي ٥ الاف م٣ . بالإضافة إلى تجهيز منافذ بسوق الجمله بالسادس من اكتوبر لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجمله وبأسعار اقل من الاسواق الخارجية .

وأكد راشد أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصدياً لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .