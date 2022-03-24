محافظ الشرقية يتابع تغطية طريق «قصاصين الأزهار - الفرايحة» بـ10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تغطية طريق «قصاصين الأزهار - الفرايحة» بمركز أولاد صقر، لإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لتوسعة الطريق وتهيئته أمام عبور السيارات والمارة.

تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز

وأكد محافظ الشرقية أنّ المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها والوصول لبنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجّه محافظ الشرقية، مدير مديرية الطرق باستمرار متابعة الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

توسعة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال تغطية طريق «قصاصين الأزهار - الفرايحة» بمركز أولاد صقر، بطول 3 كيلومترات وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تتم أعمال التغطية باستخدام مواسير خرسانية قطر متر ونصف بالجنابية الرابعة لترعة القصبي وأعمال ردم بالرمال الصالحة للتأسيس، بهدف توسعة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لافتا إلى أنّ نسبة التنفيذ بلغت 80%، وجارٍ مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في أسرع وقت ممكن.