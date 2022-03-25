درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25-3-2022 فى مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس البارد على معظم محافظات الجمهورية، حيث مازلت درجات الحرارة على نفس معدلاتها ما بين 17-22 درجة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ويسود طقس بارد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة مع بداية ساعات الليل.

الصغرى تصل لـ3 درجات

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 7-11 درجة، وذلك بشكل متفاوت حسب المحافظة والمدينة، وتسجل كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية بارتفاع درجة واحدة عن أمس الخميس، في حين تسجل مدن وسط سيناء، والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وتسجل جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر 22 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 19 درجة، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 22 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على شمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 11

شبين الكوم 17 11

دمنهور 16 11

بلطيم 15 10

مطروح 16 11

السلوم 15 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

الزقازيق 17-09

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 17 13

طابا 18-12

كاترين 11 03

الطور 20 21

شرم الشيخ 22 12

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 14

الفيوم 19 07

بني سويف 18 07

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 22 10

إدفو 22 11

أبوسمبل 23 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 22 13

أبورماد 23 14

حلايب 21 15

رأس حدربة 21 16