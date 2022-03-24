«تاريخ القرآن والمصاحف الشريفة» إصدار جديد لهيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، كتاب بعنوان «تاريخ القرآن والمصاحف الشريفة» للدكتور حمدي سلطان العدوي. وتقديم د.عبد الكريم إبراهيم صالح ، وفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبدالله.

يتناول هذا الكتاب مراحل حفظ القرآن الكريم وكتابته مع تناول بعض القضايا ذات الصلة الوثيقة بتاريخ القرآن والمصاحف الشريفة كنزول القرآن الكريم وكيفية هذا النزول ومواطنه وترتيب السور والآيات.

4 فصول عن تاريخ كتابة القرآن

ينقسم الكتاب إلى 4 فصول، يأتي الفصل الأول كمدخل للدراسة ويعرف بالقرآن الكريم ومفهومه وأسماؤه ونزوله ومقاصده وترتيبه. والفصل الثاني يتناول كتابة القرآن الكريم وقراءاته متى كانت وكيف بدأت ، كما يعرض النص القرآني بين الحفظ الشفاهي والتسجيل الكتابي. أما الفصل الثالث فيتناول الشبهات المثارة حول القرآن الكريم وقراءاته وبعض إدعاءات المستشرقين وغيرهم عليه. وأخيرا الفصل الرابع يتناول نسخ المصاحف بين أطوار التحسين ودور الطباعة.

إصدار «التجربة الفيدرالية في الحبشة» ضمن سلسلة أفريقيات

وأصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، في سلسلة أفريقيات كتاب بعنوان "التجربة الفيدرالية في الحبشة" للدكتور محمد سليمان فايد، ويتناول المؤلف في هذا الكتاب تقييم مهم عن التجربة الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا حيث خلص أنها صيغة شكلية مقارنة بالتجارب الفيدرالية حول العالم ومقارنة أيضا بصيغ ست في أفريقيا طرحت الفيدرالية صيغة للحكم.

وتعرض الكتاب إلى عوامل تطور المسألة القومية في إثيوبيا ودور العامل الخارجي في هذه المسألة إلى جانب أدوار العوامل الداخلية.ويتناول كذلك المجهودات المحلية تاريخيا للوصول إلى حالة الاندماج الوطني ومحالة تدشين الأمة الإثيوبية ، وهي الجهود التي قام بها الأباطرة أولا ثم تبعهم من القادة السياسيين مليس زيناوي الذي أسس الفيدرالية الإثنية وهندس هذه الصيغة بحيث تكون قومية التيجراي هي القومية القائدة والمسيطرة على مفاصل الدولة الإثيوبية، ما أدى لبلورة رد فعل من جانب القوميات الأخرى أسفر عن حالة عدم استقرار سياسي في إثيوبيا من ست سنوات تقريبا رغم طرح مشروع سد النهضة كمشروع قومى موحد.