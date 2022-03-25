فنانون يطلون على الجمهور بالثوب الشعبي في مسلسلات رمضان 2022

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني لعام 2022، والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين والأعمال الفنية، ولكن مثل كل عام لا تخلو الدراما من الجانب الشعبي، والذي يجسده عدد من الفنانين هذا العام.

ويجسد الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 في مسلسل «المشوار» شخصية شعبية، وهو شاب يدعى ماهر يعمل في إحدى شركات الملاحات ويواجه صعوبات خلال العمل.

محمد رمضان في مسلسل «المشوار»

ويشارك معه في المسلسل عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل وأحمد مجدي وندى موسى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وهناك أيضا الفنانة مي عز الدين، والتي تظهر في الثوب الغجري من خلال مسلسل «جزيرة غمام» وتجسد شخصية غجرية تقدمها للمرة الأولى، وجرى الكشف عنها من خلال «بوستر» العمل.

وتشارك «عز الدين» في مسلسل جزيرة غمام بجانب طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، وعبدالعزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

فيفي عبده شعبية في شغل عالي

الفنانة فيفي عبده تظهر هي الأخرى في شخصية شعبية من خلال مسلسل شغل عالي وتشارك فيه إلى جانب شيرين رضا للمرة الأولى، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مرقص عادل.