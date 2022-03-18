3 أعمال ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2022 مصر تهتم بقضايا المرأة

تشهد خريطة مسلسلات رمضان 2022 مصر، العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة في قضاياها ما بين الأعمال الاجتماعية، أو الكوميدية، أو السياسية، ولكن حظيت قضايا المرأة هذا العام باهتمام بالغ من قبَل صُناع الدراما، إذ نجد 3 أعمال درامية تناقش العديد من القضايا التي تخص المرأة والصعوبات التي تواجهها، ومحاولة إيجاد حل لها.

مسلسلات رمضان 2022 مصر تناقش قضايا المرأة

ومن بين مسلسلات رمضان 2022 مصر النسائية، مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي تطرح من خلاله الفنانة نيللي كريم قضية جديدة في الدراما، وهي معاناة الأم بعد طلاقها من زوجها في قضية «حضانة الأطفال» إذا قررت الزواج من شخص آخر، ويشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، ومن المقرر عرضه على شاشة «cbc».

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

يحكي المسلسل قصة معاناة «فاتن» الموظفة في الشهر العقاري من العديد من الصعوبات مع زوجها «سيف» ما بين إهمال وعنف ومشاكل خاصة بنفقة بناتها، فتقرر الطلاق منه رغم كل محاولاته للسيطرة عليها، وذلك حسب ما كشفه البرومو الخاص بالعمل الذي جرى طرحه الأيام الماضية.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

ويناقش مسلسل «أحلام سعيدة» قصص 4 سيدات في منتصف العمر، ويتحدث عن قضية السيدة التي تجاوزت عمر الزواج ونظرة المجتمع لها، والسيدة الأرستقراطية التي تعاني من التعامل مع باقي الأشخاص، وأخرى تعاني من مشاكل في الإنجاب، ويتقابل الـ4 سيدات معًا عن طريق الصدفة، ويحاولن تخطي الصعاب التي تواجههن.

والعمل الفني من بطولة يسرا، مي كساب، غادة عادل، شيماء سيف، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل، وسُيعرض على شاشة قناة ON، الحياة، المحور، منصة Watch it الإلكترونية وCBC.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

كما ينضم مسلسل «يوتيرن» إلى مسلسلات رمضان 2022 مصر النسائية، إذ يناقش معاناة سيدة تعمل ضابطة ملاحة بحرية من تحكمات زوجها، الذي يجعلها تترك عملها ومستقبلها المهني، كما يجعلها تقطع تعاملها مع ابن خالتها بمبرر الغيرة.

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.