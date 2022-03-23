عمرو عبد الجليل يخوض دراما رمضان 2022 بـ 3 مسلسلات

يخوض الفنان عمرو عبد الجليل السباق الرمضاني القادم 2022 من خلال مشاركته في 3 مسلسلات مختلفة، إذ يظهر بدور كوميدي في مسلسل «دايمًا عامر»، و«مكتوب عليا»، بينما يقدم خلال أحداث «المشوار» شخصية مختلفة عن الكوميديا.

تفاصيل شخصية عمرو عبدالجليل في مسلسل «مكتوب عليا»

يقدم الفنان عمرو عبد الجليل خلال أحداث مسلسل «مكتوب عليا» دور رجل أعمال يمتلك شركة شحن يدعى «بدوي» وتحدث عدة مواجهات بينه وبين بطل العمل أكرم حسني.

مسلسل «مكتوب عليا» يضم مجموعة من النجوم وهم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، هلا رشدي، محمود السيسي، والعمل تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بينما يجسد خلال أحداث مسلسل «دايمًا عامر» دور «أبو الوفا» صاحب مدرسة «الرؤية الجديدة للغات» التي يدور حولها أحداث المسلسل، والصراع بين قسمها العربي والأجنبي.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

ويقوم ببطولة العمل مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، نضال الشافعي، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سينتيا خليفة، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد محمود، ومجموعة من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

عمرو عبدالجليل يشارك في مسلسل «المشوار»

ولم يكن الدور الكوميدي الذي يقوم به عمرو عبد الجليل هو المشاركة الوحيدة له خلال رمضان، إذ يشارك أيضًا في مسلسل «المشوار» الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة DMC.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، ندى موسى، محمود الليثي، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.