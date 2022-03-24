مسيرة حاشدة بجامعة أسيوط للتنديد بالإرهاب بمشاركة طلاب من 30 دولة

شهدت جامعة أسيوط مسيرة حاشدة، اليوم الخميس، بمشاركة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، والطلاب الوافدين الذين يمثلون أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية، حيث تقدم المسيرة حملة الأعلام، على أنغام الموسيقى العسكرية، في إطار فعاليات الملتقى الثاني لـ«أسبوع الشعوب»، تحت شعار «الشعوب ضد التطرف والإرهاب».

شهدت المسيرة مشاركة عدد من ضيوف جامعة أسيوط، من بينهم الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، والكاتب الصحفي محمود بكري، ولفيف من عمداء ووكلاء وطلاب الجامعة من مختلف الكليات، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

مسيرة رفض الشعوب للتطرف

وصرح الدكتور طارق الجمال بأن قيادات العمل الجامعي، سواء بجامعة أسيوط أو من خارجها، حرصوا على تقدم المسيرة، وذلك بمثابة تأكيد على رفض الشعوب العربية والأفريقية التطرف، وتصديها لأي محاولة لنشر الإرهاب، ومحاولات التدمير والتخريب، وتجديد دعوة الجامعة إلى وحدة الشعوب على المبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على التسامح والعدالة، وقبول الآخر، وحرية الدين والمذهب.

رسالة المسيرة تؤكد على التصدى للارهاب

كما أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى، أن المسيرة تأتي تأكيداً على رسالة ملتقى «أسبوع الشعوب»، في نسخته الثانية، المنعقد بعنوان «الشعوب ضد التطرف والإرهاب»، والذي يمتد في رحاب جامعة أسيوط، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2022 ، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي في إطار برنامج بناء الوعي فكرياً وثقافياً، الذي بدأته الجامعة خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الشباب، ونشر السلام والفكر المعتدل، وتبصير الشباب بما تواجهه الدولة المصرية من محاولات للنيل من أمنها واستقرارها عن طريق نشر الشائعات وبث السموم الفكرية، التي تحض على التطرف والتيارات التكفيرية والمتعصبة.