سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 25-3-2022 في الأسواق

البيض من العناصر المهمة في الأطعمة المختلفة إذ يدخل في الأنظمة الغذائية للتخسيس وفقدان الوزن، كما تحضره ربات المنازل لأولادها في «سندوتشات» ملئية بمصدر قوي للبروتين في الجسم، لذا دائمًا ما يعتبر البيض بجميع أنواعه، من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين.

ومع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض إذ لا غنى عنه في وجبات السحور خلال الشهر الكريم، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، بالإضافة إلى فوائده العديدة المعروفة، لاحتوائه على البروتينات التي يحتاجها الجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة، كما يدخل في طهي عدد كبير من الوجبات والحلويات المختلفة التي تكثر خلال شهر رمضان، لهذا يحرص كثيرون على متابعة أسعار البيض يوميًا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، وفقًا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة للوطن.

ويتراوح سعر الجملة لكرتونة وطبق البيض اليوم، وفقا لما قاله عبدالعزيز، بين 51 جنيهًا و53 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم في الأسواق، بين 67 جنيهًا و69 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وعن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، نعرض فيما يلي تفاصيلها وفقا لما قاله رئيس شعبة الدواجن في تصريحاته.

- تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة، بين 65 جنيهًا و85 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم الجمعة، بين 69 و95 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، والتي تحتوي على 18 بيضة بين 45 حتى 62 جنيهًا.

- وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة، والتي تحتوي على 18 بيضة بين 44 حتى 55 جنيها.