سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 23-3-2022 في الأسواق

يحتوي البيض على الكثير من البروتينات، التي قد تعوض الجسم عن تناول اللحوم لفترة من الزمن، خاصة إذا كان هناك ارتفاعا في أسعار السلع واللحوم والدواجن، ما يجعل المواطنون يبحثون بشكل يومي عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وتحديدا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ يحرص العديد من المواطنين على تناول البيض في السحور حتى يمدهم بالطاقة أثناء ساعات الصيام.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية، لـ«الوطن»، كما يلي:

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سعر كرتونة وطبق البيض اليوم، الذي تراوح بين 51 إلى 53 جنيها، ليتغير السعر عند الوصول إلى المستهلك، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 57 إلى 58 جنيها، وبالنسبة لسعر كرتونة وطبق البيض البلدي في الأسواق اليوم، وصلت إلى سعر 69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وبالنسبة لسعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، أوضح رئيس شعبة الدواجن، أنّ أسعار طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحلات التجارية على النحو التالي:

- وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، إلى سعر تراوح قيمته بين 65 جنيها حتى 85 جنيها.

- ووصل سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم، إلى سعر تراوح بين 69 جنيها حتى 95 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، والتي تحتوي على عدد 18 بيضة فقط، فوصلت إلى سعر تراوح قيمته بين 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

- وعن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، والتي تحتوي على عدد 18 بيضة، وصل سعرها إلى قيمة تتراوح بين 44 جنيها حتى 55 جنيها.