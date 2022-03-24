سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 24-3-2022 في الأسواق

يعد البيض بجميع أنواعه، من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، خاصة في وجبات السحور خلال شهر رمضان المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة. وللبيض فوائد غذائية عديدة، لاحتوائه على البروتينات التي يحتاجها الجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة، كما يدخل في طهي عدد كبير من الوجبات، لهذا يحرص كثيرون على متابعة أسعار البيض يوميا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ضمن الخدمات اليومية والمتواصلة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرف التجارية، إنّ سعر الجملة لكرتونة وطبق البيض اليوم، يتراوح بين 51 و53 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم في الأسواق، يتراوح بين 67 و69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وفيما يتعلق بسعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس، أكد رئيس شعبة الدواجن، أنّ الأسعار كما يلي:

- سجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس، بين 65 جنيها و85 جنيها.

- سجل سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم الخميس، سعرا تراوح بين 69 و95 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس، والتي يبلغ عددها 18 بيضة، قيمة تراوحت بين 45 حتى 62 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس، والتي يبلغ عددها 18 بيضة، قيمة تراوحت بين 44 حتى 55 جنيها.