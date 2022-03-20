انخفاض أسعار البيض في الأسواق.. «افرحوا يا مصريين»

أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض أسعار البيض، اليوم، في الأسواق المحلية، تزامنًا مع قيام الأجهزة الرقابية للدولة لمتابعة الأسواق لرصد المخالفات الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية دون مبرر استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وكان أسعار البيض قد تذبذبت منذ يناير الماضي.

انخفاض أسعار البيض

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة للغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار البيض شهدت اليوم الأحد 20 مارس 2022، انخفاضا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة نحو 53 جنيهًا، مقابل 58 الأسبوع الماضي، ليباع للمستهلك بنحو 57 جنيهًا، مقابل 62 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض الأبيض سجلت اليوم في المزرعة 51 جنيهًا، مقابل 53 الأسبوع الماضي، ولتباع في الأسواق بسعر 55 جنيهًا، بينما سجل طبق البيض البلدي، في المزرعة نحو 58 جنيهًا، وليباع للمستهلك 57 جنيهًا.

وتوقع عبدالعزيز استمرار انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر رمضان بسبب زيادة الإنتاج في السوق المحلي، فضلا عن دعم الدولة في ضخ السلع الغذائية بالتعاون مع الغرف التجارية سواء في المجمعات الاستهلاكية أو السيارات المتنقلة، أو معارض أهلا رمضان.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

أما بحسب مواقع سلاسل المحلات التجارية الكبرى على الانترنت، فلم تتأثر الأسعار كثيرًا، إذ أنها علامات تجارية محددة السعر، وقد سجلت أسعارها الآتي: طبق بيض أحمر يتضمن 30 بيضة، يبدأ سعره من 69 ويصل إلى 95 جنيها، بينما علبة البيض الأحمر وتحتوى على 18 بيضة، يبدأ سعرها من 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة بيض الأبيض التي تضم 30 بيضة، يبدأ سعرها من 65 جنيها حتى 85 جنيها، وفي حين كان سعر علبة البيض الأبيض التي تضم 18 بيضة، يبدأ سعرها من 44 جنيها حتى 55 جنيها.