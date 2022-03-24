الصين ترد على أمين عام الناتو وتنفي مساعدة روسيا في غزو أوكرانيا

اتهمت بكين الأمين لحلف الناتو بنشر معلومات مضللة وترديد مزاعم بأن الصين دعمت حرب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وسط ضغوط دولية متزايدة لتنأى بنفسها عن موسكو، ورفضت الصين إدانة روسيا حليفتها الوثيقة بشأن غزوها لأوكرانيا وتخلفت عن العديد من الدول الأخرى في تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

رد الخارجية الصينية

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن اتهام الصين بنشر معلومات كاذبة عن أوكرانيا في حد ذاته نشر معلومات مضللة، وقال وين إن موقف الصين يتفق مع رغبات معظم الدول، وأي اتهامات أو شكوك لا مبرر لها ضد الصين ستهزم، وواكد على أن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرًا بين الشرق والغرب ، بدلا من أن تكون في خط المواجهة في لعبة بين القوى العظمى.

واتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالإشارة إلى استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لروسيا ، وقالوا إنهم سوف يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت بكين ستسلم أسلحة إلى روسيا

اتهامات ستولتنبرج

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اتهم الصين يوم أمس، بتقديم دعم سياسي لروسيا في أثناء غزوها لأوكرانيا من خلال نشر أكاذيب صارخة، وحذر بكين من تقديم دعم مادي لجهود موسكو الحربية، وقال إنه يتعين على الصين الوفاء بمسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم المجهود الحربي الروسي، والانضمام إلى بقية العالم في الدعوة إلى إنهاء فوري وسلمي لهذه الحرب.

3.6 مليون لاجئ

وفي شهر واحد، أوجدت الحرب أكثر من 3.6 مليون لاجئ وتسببت في مقتل أكثر من 970 مدنيًا، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، وأثارت وابلًا من العقوبات الدولية على روسيا التي أصابت اقتصادها بالشلل.