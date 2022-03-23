وفد «صحة النواب» يتفقد مستشفي الكرنك.. و«الوحش» يطالب بجدول زمني لإنهاء تطويره

تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري مستشفي الكرنك الدولي.

أعمال تطوير مستشفي الكرنك

وقام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي الرعايه الطبيه بعرض شرح وافي لأعضاء لجنه الصحه حول أعمال تطوير مستشفي الكرنك التي تحتوي علي مبنايين رئيسيين تشمل العيادات الخارجية وتحتوي على 6 غرف عمليات و 66 سرير داخلي، مشيرا إلي أنه جرى الانتهاء من تطوير مبني واحد فقط ويحتوي علي أقسام الطواريء والكلي والعنيايات .

وطالب الدكتور النائب محمد الوحش وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب تحديد سقف زمني للانتهاء من أعمال تطوير المستشفي لنقل الخدمه وعودتها بعد التطوير كما قام بمتابعه والاطلاع علي سيستم تسجيل المواطنين وقد اعلن الدكتور امير التلواني المدير التنفيذي للرعايه الطبيه عن موعد انتهاء تسجيل كافه مستشفيات الاقصر ودخولها التأمين الصحي الشامل ديسمبر نهايه العام الجاري

وأعلن وكيل صحه النواب عن تجديد زيارة ميدانية أخرى للوقوف علي الانتهاء من كافة اعمال تطوير المستشفيات في محافظة الاقصر بعد 9 أشهر .

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يزور محافظة الأقصر حاليا لمتابعه أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

وفد لجنة الصحة بمجلس النواب

ويقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا.

ومن المقرر ان يلتقي وفد لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنه في نهاية الزيارة بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز إسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.