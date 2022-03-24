لو عاوز تكسب 500 جنيه يوميا.. اشترك بمسابقة «الأوقاف» في شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم مسابقة يومية بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم طوال الشهر الكريم، تقوم على فهم معاني القرآن الكريم، وإعطاء الفائزين جوائز يومية، تعلن أسمائهم عبر الإذاعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل مسابقة رمضان القرآنية بحسب ما نشرته وزارة الأوقاف في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

قيمة جوائز مسابقة رمضان

الجوائز اليومية: 500 جنيه ومجموعة من سلسلة «رؤية».

كما توجد جوائز مجمعة، وهي:

- بالنسبة للفائز الأول في المسابقة يحصل على عشرة آلاف جنيه.

- ويحصل الفائز الثاني على جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

- الفائز الثالث يحصل على جائزة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه.

- فيما يحصل الفائز الرابع في المسابقة على قيمة 1000 جنيه فقط.

- كما يوجد عشر جوائز تشجيعية تقدمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القران الكريم، وهي قيمة كل جائزة ألف جنيه، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير لكل فائز.

كيفية الاشتراك في المسابقة

على الراغبين في الاشتراك في مسابقة الأوقاف الرمضانية والحصول على الجوائز المختلفة، إرسال الإجابات اليومية على موقع وزارة الأوقاف «أوقاف أونلاين» من خلال الضغط هنا.

ترسل الإجابات على الرابط المحدد للمسابقة، لتعلن الوزارة اسم الفائز وجائزته يوميًّا.

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـجرية.