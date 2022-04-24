مساجد حول العالم.. «الشيخ زايد الكبير» بأبوظبي سادس أكبر جامع في العالم

يعد مسجد الشيخ زايد الكبير فى دولة الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر مسجد في العالم وأحد أكبر عشرة مساجد في العالم،ويقع المسجد فى مدينة أبو ظبى ويعرف بمسجد الشيخ زايد أو المسجد الكبير

وتبلغ مساحة المسجد 412 متر مربع ويتسع لأكثر من 7 آلاف مصلي في الداخل، ومع استخدام المساحات الخارجية يتسع لحوالي 40 ألف مصل.

معالم المسجد المميزة

يتميز مسجد الشيخ زايد بوجود أربعة مآذن بارتفاع 107 أمتار للمأذنة، وتجمع مآذن هذا المسجد أساليب العمارة الإسلامية، ويتميز المسجد بعدد كبير من القباب تصل إلى 82 قبة، وأكثر من 1000 عمود.

سجادة المسجد

ويتزين المسجد بنجف مطعم بالذهب، وتتدلى في قاعة الصلاة الرئيسية واحدة من أكبر النجف في العالم، وتغطى أرضيته أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم.

ويضم المسجد سبعة من النجف المصنوع من الكريستال، ويبلغ قطر أكبر نجفة 10 أمتار، كما يصل ارتفاعها إلى 15 مترا وتزن 12 طنا.

كما توجد فى قاعة الصلاة الرئيسية، اثنتان من النجف أصغر حجماً من التصميم نفسه وتزن كل منهما 8 أطنان.

وتزين المدخل الرئيسي للمسجد، أربعة من النجف باللون الأزرق متماثلة في التصميم والحجم في المداخل المحيطة بالمسجد، وتزن أكبرها 2 طن.

تبلغ مساحة السجادة، التي تغطي أرضية قاعة الصلاة الرئيسية والمصنوع أغلبها من الصوف نحو 5700 متر مربع، وشارك في صنعها نحو 1200 حِرفي، واستغرقت فترة صناعة السجادة نحو عامين، بواقع 8 أشهر للتصميم وعام لأعمال الغزل.

عدد المساجد فى الإمارات

وارتفع عدد المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 9123 مسجدا بنهاية عام 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن عدد المساجد في دولة الإمارات كان 692 مسجدا في عام 1975 وأصبح 9123 مسجدا فى نهاية 2020.