عاجل.. السيسي: القاهرة كانت مصممة عشان تشيل 4 ملايين فقط

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مفتوحا مع طلاب كلية الشرطة، وتطرق في حديثه إلى ملف البناء على الأراضي الزراعية، قائلا: «إنتو قاعدين على الأراضي الزراعية تبنوا عليها لدرجة إن مبقاش فيه مكان للزراعة، بالطريقة دي لازم نخرج للمدن الجديدة اللي بنعملها علشان نخرج كتلة سكانية كبيرة من الأماكن الموجودة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حوار مفتوح مع طلبة كلية الشرطة: «الأرض والمساكن في المنوفية غالية جدا لأن حجم الطلب أكبر من المطلوب، ومفيش أرض، وبنضطر نعمل على أراضي زراعية، متابعا: «القاهرة كانت مصممة تشيل 4 ملايين، واللي عايش عليها عشرات الملايين من الناس».

السيسي: مصر بها أكثر من 2 مليون بائع جائل

وتابع الرئيس: «القضية الموجودة عندنا اللي لازم نفهمها كلنا إن إحنا لازم نتغير، لكن لو كلنا مصممين إننا نعيش مع أهالينا هتبقى الدنيا كدة، وهنشتكي من الباعة الجائلين».

وسأل الرئيس الطلبة: «كم عدد الباعة الجائلين في مصر؟، أكتر من 2 مليون عبارة عن بطالة وفقر وفرص عمل غير متاحة، الناس بتجيب عربية تقف بيها يجيب منها سبعين ثمانين جنيه وخلاص، والإنسان ده هيعمل إيه؟».