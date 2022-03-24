السيسي: «الباعة الجائلين محتاجين محلات بأسعار معقولة.. لو مشيناهم هياكلوا إزاي؟»

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضية الباعة الجائلين خلال حوار مفتوح مع طلبة كلية الشرطة، وقال: «علشان أحل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد والناس دي تاكل إزاي؟».

السيسي: مينفعش أحل مشكلة الباعة الجائلين عن طريق الأمن.. لازم نطورهم ونرقيهم

وأضاف «السيسي»، خلال حوار مفتوح مع طلاب كلية الشرطة، «أنا في النهاية لو قلت الـ 2 مليون ملهومش مكان ويلا امشوا من هنا ده مينفعش، محدش ينفع يعمل كدة ويحل المسألة بإن الأمن يتصرف لا، إحنا نتصرف، أنا كمحافظ أتصرف أشوف أماكن فاضية وأجهزها محلات وبسعر مناسب وأجيب الناس دي تقف فيها وأرقيها وأطورها.. دول أهلنا».

وأضاف الرئيس السيسي: «كنا بنطور طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، جه المسؤولين ياخدوا مني تصديق على إخلاء الباعة الجائلين قولتلهم اعملوا محلات وخد الناس دي وحطها في محلات وهتلاقيهم موجودين دلوقتي».

السيسي: لازم نبذل جهد ونشقى كمسؤولين

وتابع الرئيس: «لازم نرقى نفسنا ونغير حياة الناس بفكر، لكن الأول منجيش نقول هنوديها فين؟ طيب الناس دي تروح بيوتها إزاي؟، هو إحنا عاوزين نحل المسألة كدة؟، نغسل إيدينا بسرعة؟، لأ لازم نبذل جهد ونشقى كمسؤولين ومحافظ».

واستكمل الرئيس: «عملت تحت الكبارى محلات علشان أزود حجم المعروض وبدل الكوبرى تحت منه مش لطيف بقى شكله لطيف وأقعد حد فيه، ناس تاكل عيش، ده مش قصور من الدولة لكنها حالة فكرنا إزاي نحلها؟، كلنا قلبنا على قلب بعض والغلبان في رقبتي ورقبتك، ولو مكوناش كدة ربنا هيحاسبنا، إزاي النهاردة عندي 2 مليون بائع جائل يعني 2 مليون أسرة؟».