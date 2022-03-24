فتاة تلقي قصيدة خلال زيارة السيسي لكلية الشرطة: «بلدي وبفتخر بترابها»

ألقت فتاة قصيدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة «مصر بلدي بفتخر بترابها أوي، وإن كان بيني وبينها نار هدوس وأعدي، وهييجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي، واتحدى بيها الدنيا وأنا أد التحدي».

ليصفق الرئيس خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، لها، ويقول لها «قصيدة جميلة».

سيدة من ذوي الهمم تتحدث إلى الرئيس

وقالت سيدة من ذوي الهمم للرئيس، «أنا سعيدة اني قابلتك النهاردة، وربنا يخليك لمصر، بنحبك يا ريس إحنا في ضهرك، ومصر هتفضل بدعاء ربنا فوق الكل، وربنا يعينك، أنا بحبك وبحب بلدي، مهما هتكلم، مش قادرة أوصف حبي لحضرتك ولمصر، وعارفة أن مصر هي أهم حاجة بالنسبالك، والنهاردة عيد بالنسبالي أنه شوفتك».