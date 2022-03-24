عاجل.. السيسي: التغيير في حياة طلبة الشرطة خلال 3 أشهر أمر عظيم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب كلية الشرطة على الالتحاق بالكلية والتغيير الذي حدث في حياتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قائلا: «أمر عظيم أوي إنه في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير في حياة الطلاب الجدد.. وده أمر محتاجين نبص عليه كويس».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته فجر اليوم لمقر أكاديمية الشرطة: «شوفوا قد إيه بالتركيز والانضباط والالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة مش كبيرة، 3 شهور مش كبيرة في التغيير اللي بيتم في حياة الطلاب والطالبات اللي بيتقدموا للكلية».

السيسي: مفيش مهمة مش محاطة بالمخاطر.. لكن الوطن يستحق مننا ده

وتابع: «لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كدة، بنأكد معاني كبيرة أوي أوي، معاني التضحية والالتزام والواجب تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامة الدولة من كل شر وكل مكر، بنقدم تضحية مفيش كلام لأن مفيش أبدا مهمة إلا لما تكون محاطة بالمخاطر لكن الوطن يستحق مننا كل ده».

وواصل: «بنكرر وبنقول.. اللي بيقوم بالدور ده أسر مصرية بتقدم أبناءها وبناتها وهي عارفة كويس إن التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة أوي لكن من أجل الوطن والدولة والاستقرار الناس بتقدم ده».

السيسي للطلبة: لازم تبقوا في أعلى درجات الكفاءة والجدية والفهم والتعلم والتعليم

واستكمل: «كل الطلاب الموجودين هنا عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص، مش هوصيكم أبدا إنكم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة والجدية والفهم والتعلم والتعليم، مفيش حاجة بتتحقق إلا بإننا نأخذ بناصية التعليم والتدريب والاستمرار على ذلك».