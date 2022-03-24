السيسي: «إحنا عايشين» على 50 ألف كيلو متر مربع فقط

وجهت طالبة بأكاديمية الشرطة حديثها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة «المنصورة بها كثافة سكانية عالية ولا توجد أي سيولة مرورية».

أجاب عليها الرئيس في جولته التفقدية لتدريبات طلاب أكاديمية الشرطة: «إحنا عملنا طريق المنصورة الجديد، وعاملين حسابنا إنه مع مبادرة حياة كريمة ندخل داخل المحافظات والقرى والمراكز لرفع الكفاءة، ويتم تبطين الترع وإيصال شبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي، ويتم تمهيد الطرق الداخلية».

حجم النمو أكبر من طاقة مساحة الأرض

وتابع: «حجم النمو الذي حدث خلال الـ50 عاما الماضية، أكبر من طاقة مساحة الأرض المتاحة، المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي تشعرون أن الأرض لا تستوعبنا».

واستكمل: «كان من المفترض أن نتمدد ونبني ونعيش على كامل مساحة مصر، إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر مربع فقط من مليون كيلو متر مربع».