مركز الفنون بجامعة المنيا ينظم قافلة فنية في إحدى مدارس المعصرة بملوي

أطلق مركز الفنون بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قافلة فنية استهدفت أطفال مدرسة المعصرة الابتدائية التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا؛ تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الفنون.

محو الأمية الفنية ونشر ثقافة التعلم

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، إن جامعة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بالفنون، باعتبارها قوة مصر الناعمة، وأحد المعايير التي يقاس بها تقدم الدول ورقي وتحضر ثقافتها وفنونها، مؤكدًا بأن قوافل جامعة المنيا الفنية تهدف إلى محو الأمية الفنية، ونشر ثقافة التعلم واكتشاف المواهب.

عروض فنية للكورال والمسرح والموسيقى

ومن جانبه، أشاد الدكتور عصام فرحات، بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا ووزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن القافلة ضمت 35 طالبا وطالبة من كليات جامعة المنيا، ونفذت خلالها أنشطة في مجال الفنون التشكيلية، وعروض فنية للكورال والمسرح والموسيقى.

رافق قافلة جامعة المنيا الفنية كلٌ من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد يحيى مدرب فريق الكورال بالجامعة، والدكتورة هيام توفيق مدربة فريق الموسيقى، ورندا محمد وماجد ماهر مدربي الفنون التشكيلية، وبإشراف صابرين أحمد وهشام إبراهيم.

وشهد الأسبوع الثاني من انطلاق فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا الذي انطلق في الرابع عشر من مارس الجاري، تحت شعار «الجمهورية الجديدة - كلنا نعمل من أجل مصر»، برنامجاً توعياً حافلاً بالعديد من الندوات التي تناقش المشاكل المجتمعية، وتسعى للحفاظ على وعي الطلاب وتوعيتهم بالتحديات الحالية، وتعزيز قيم المواطنة، والوسطية والاعتدال، وتحصينهم من أية محاولات للعبث بعقولهم من أي فكر متطرف.