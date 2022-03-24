مفاجأة رمضان 2022.. عودة علي الحجار ومحمد محيي لغناء تترات المسلسلات

يشهد موسم دراما رمضان 2022 العديد من المفاجآت على المستوى الفني، لاسيما وأنّه يضم عددا كبيرا من النجوم الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة، ومن أبرز هذه المفاجآت عودة المطربين علي الحجار ومحمد محيي، لغناء تترات المسلسلات، بعد سنوات طويلة من الغياب.

ويضع علي الحجار بصمته الصوتية على تتر مسلسل «جزيرة غمام» بطولة الفنان طارق لطفي، فيما يُغني الفنان محمد محيي، تتر مسلسل «انحراف» لـ روجينا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل عودة علي الحجار ومحمد محي، في موسم رمضان 2022، كالتالي:

مسلسل جزيرة غمام

ويعود الفنان علي الحجار، لغناء التترات، بعد غيابٍ دام نحو 7 سنوات، منذ تتر مسلسل «الوسواس» للفنان تيم حسن، والذي عُرض عام 2015، وكان من كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

وكشف الكاتب عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل «جزيرة غمام» عن، أنّ علي الحجار سيُغني تتر مسلسله الجديد، مضيفا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «بعيدًا عن أن علي الحجار صديقي، إلا أنه أفضل وأنسب صوت يستطيع توصيل الرسالة التي أحبذ تقديمها في المسلسل، فأنا واحد من جمهوره، وحينما كتبت مسلسل الرحايا الذي شرفت بتعاونه معي فيه، كنت أكتب حلقات المسلسل وأنا استمع إلى أغنيات ألبومه الشهير الأيام».

تتر مسلسل انحراف

ويعود محمد محيي لغناء تترات مسلسلات رمضان، وذلك بعد غيابٍ دام نحو 7 أعوام، إذ سيُغني تتر مسلسل «انحراف»، كما كشف مخرجه رؤوف عبد العزيز، فهو واحد من المطربين النادر وجودهم خلال سباق رمضان بغناء تترات الأعمال الدرامية.

تتر المسلسل سيكون من غناء محمد محيي وألحان عمرو مصطفى، إذ جرى التعاقد معه بشكلٍ رسمي، ويواصل العمل حاليًا على الأغنية.

ونشر رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور التي تجمعه بالفنان محمد محي، قائلًا: «تتر مسلسل انحراف هيكون بصوت الملهم ونوستالجيا الجيل بتاعي النجم محمد محيي ومن ألحان عمرو مصطفى».