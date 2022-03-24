كل ما تريد معرفته عن منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الخميس، افتتاح أول منافذ لبيع كل من الخضروات والفاكهة داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من خلال بيع التجزئة وأسعار الجملة، وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين من سكان الجيزة معرفته عن هذه المنافذ.

تفاصيل أول منافذ بيع التجزئة بسعر الجملة

1 - توجد المنافذ داخل سوق الجملة في السادس من أكتوبر بالجيزة.

2 - تضم المنافذ عدد 9 باكيات.

3 - يتم بيع من خلال هذه المنافذ خضروات وفاكهة بالإضافة إلى ياميش رمضان والسلع التموينية.

4 - البيع من خلال المنافذ تجزئة من خللا سعر الجملة.

5 - يعتبر الافتتاح مرحلة أولى، حيث سيتم التوسع في إقامة هذه المنافذ حتى ينعم جميع المواطنين بالنفع.

6 - الاتفاق مع كل تجار بسوق الجملة على توفير الفاكهة والخضروات من خلال أسعار مخفضة بالمقارنة مع الأسواق الخارجية.

7 - التخفيضات تصل إلى نسبة 30% عن باقي الأسواق الخارجية.

8 - هدف المنافذ حسبما أعلنت محافظة الجيزة هو رفع المعاناة عن المواطنين قبل شهر رمضان الكريم.

9 - تم إعفاء كافة المواطنين من دفع رسوم دخول سوق الجملة.

طرق تقديم شكاوى أسعار السلع

وفي سياق آخر، كانت محافظة الجيزة أعلنت مؤخرا أنها تتلقى كافة الشكاوي التي يقدمها المواطنون أثناء اليوم فيما يتعلق بأي ارتفاع في أسعار السلع أو أي ممارسة احتكارية، أو في حالة وجود أي نقص في السلع.

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أنه سوف يتم التعامل بشكل فوري من خلال الخطوط التالية: 35869371، 35863004، 35855722، 35869193

والخط الساخن: 114.

وخدمة «الواتس آب» على هذه الأرقام 01016050453، 01152860444.