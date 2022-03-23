إزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن المحافظ تابع مجهودات حي الطالبية في إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 450 مترا تقريبا بالقطاع الجنوبي، وإزالة سقف مخالف بالقطاع الجنوبي، وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكدت محافظة الجيزة، في البيان، إزالة تعديات على الاراضي الزراعية في مركز ومدينة أطفيح، وذلك بقرى الكداية وكفر حلاوة ومنيل السلطان بمساحة 400 م2، وإزالة تعد على الأراضي أملاك الدولة بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان على مساحة 200م2.

وفي حي الوراق أزيلت تعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الطرق والكباري، شملت أكشاك وغرف مقامة بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 16 حاله بناء مخالف وتعد في القناطر

وقالت المحافظة، إنه في مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية، شملت 3 مخالفات بناء على مساحه 541 مترا مربعا، بقرية بهرمس، رصدتها وحة المتغيرات المكانية، و3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقريتي برقاش ووردان بمساحة 3 قراريط، و3 حالات بناء مخالف بالقريتين.