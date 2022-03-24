البرلمان العربي يشارك في أعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب 

شارك البرلمان العربي، اليوم الخميس، ممثلا بالنائبة الدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي في أعمال الدورة الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة جمهورية الجزائر، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة وزراء الصحة العرب ومن يمثلونهم.

وناقش المجلس الوزاري عددا من الموضوعات الهامة، في مقدمتها التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس، والاطلاع على أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (54) مارس 2021، ورقم (56) مارس 2022.

استعراض الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات

كما استعرض الاجتماع عددا من الاستراتيجيات الهامة لاعتمادها من قبل المجلس في هذه الدورة وهي:

مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية

مشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات (كوفيد 19) وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية

مناقشة المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات

المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية التي تم اتخاذ قرارا بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 108 بتاريخ 2 سبتمبر 2021.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في المجلس الوزاري دعما للجهود العربية لمواجهة التداعيات الصحية للجائحة وتحقيق التعافي الآمن منها على كافة المستويات.