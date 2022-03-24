طفل يقتل صديقه بسيخ كفتة.. «هزار عيال» ينتهي بمأساة في حلوان

داخل أحد الشوارع الموجودة بمنطقة الملاءة بعرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، كان «رجب. ح»، يقف أمام أحد مطاعم الكفتة والفراخ، منتظرًا أطعمته التعي داوم على شرائها، لم يكن يدر أنه ستنتهي حياته خلال دقائق معدودة، بعد وصلة مزاح بينه وبين «صبي» يعمل داخل المطعم، ليضربه بسيخ خاص بشوي الكفته، ما أدى لوفاته، حينما استقر بمنطقة القلب، ليسقط جثة هامدة في الحال، وسط حالة من الذهول، أصابت المتواجدين بالمكان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

الأكلة الأخيرة

تشير عقارب الساعة إلى العاشرة مساء، كان المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، على موعد بورود بلاغ من أحد المستشفيات، بوصول رجب حسام عزام، 13 سنة، جثة هامدة مصاب بجرح بالقلب، انتهت حياته على يد عامل بمطعم مشويات.

ما إن علمت «الوطن» بهذه الواقعة المأساوية، قضت نحو 60 دقيقة داخل منزل الضحية، لتكشف كواليس ما حدث، يروي «محمد. ج» صديق المجني عليه، وشاهد عيان قائلا: «رجب كان حضر للمطعم في تمام الساعة التاسعة ليلًا، لشراء أكل، وبعد دقائق عاد مرة أخرى، ودخل في وصلة هزار مع المتهم، تطور الأمر لنشوب مشادة، أمسكا في بعضهما، وجرى تدخل المتواجدين لفض المشاجرة بينهما».

المجني عليه رشق المتهم بحجر

وأضاف: «المجني عليه دخل في نوبة بكاء، وأمسك بحجر وقام برشق المتهم، وسبابه بالألفاظ، ليقوم المتهم بضربه بسيخ حديد يستعمل في طهي الكفتة، ليسقط "رجب" (المجني عليه) قتيلا في الحال، ونقلناه إلى مستشفى النصر، إلا أنه فارق الحياة، قبل وصوله المستشفى، المتهم والمجني عليه كانا صديقين لفترة قليلة، ولم يكن بينهما أي مشكلات قبل الواقعة».

عيال بتهزر مع بعض

تابع جد الطفل رجب حسام، أن الطفل المتهم يسكن بالمنطقة منذ 4 سنوات، ولم يعلم عن أسرته شيئًا، أثناء معرفته بالواقعة، وأن وقت الواقعة والد المتهم داخل المستشفى، تعامل معه بمعاملة سيئة، لم يكن لديه أي وسيلة للمواساة، أو أي شيء، قائلاً: «والد الطفل المتهم قالي هنعملك أيه، عيال بتهزر مع بعض»، مطالبًا بالقصاص من المتهم، وتوقيع أقصى العقوبة عليه.