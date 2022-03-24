سيدة تنهي حياتها بعد طلاقها.. أصيبت باكتئاب وتناولت «حبة الغلال»

أنهت سيدة تقطن في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، حياتها بتناول حبة الغلة بعد تطليق زوجها لها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

السيدة كانت تعاني من حالة اكتئاب

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من معهد السموم بوفاة ربة منزل إثر تناولها حبه حفظ الغلال، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ن م ع»، 23 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين خلوها من أي إصابات، وكشفت التحريات بأن السيدة المتوفاة كانت تعاني منذ فترة من حالة اكتئاب بسبب قيام زوجها بطلاقها.

وأضافت التحريات بأنها قررت أن تنهي حياتها، ولذا اشترت حبة حفظ الغلال وتناولتها وتم نقلها إلى معهد السموم بسبب دخولها في حالة إعياء شديدة لكنها توفيت أثناء إسعافها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة تنهي حياتها بسبب خلافات أسرية

وفي سياق آخر، شهدت دائرة قسم شرطة الهرم بلاغًا من معهد السموم بوفاة سيدة إثر تناولها حبة حفظ الغلال، وبالانتقال تبين العثور علي جثة سيدة تدعى «سارة أ ع»، ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وكشفت التحريات بأن خلافات أسرية دفعت المتوفاة إلى إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.