مساجد حول العالم| «الحسن الثاني» بالمغرب يضم مدرسة ويتسع لأكثر من 100 ألف مصل

يعد مسجد الحسن الثاني بالمغرب ثاني أكبر مسجد في أفريقيا، والثالث عشر في العالم، وينفرد ببنائه العملاق فوق الماء والذى يقع في ساحل مدينة الدار البيضاء، تم البدء في بنائه قبل 35 عامًا وتحديدا في عام 1987 واستمرت أعمال البناء نحو 6 سنوات وتم اكتمال بنائه في 30 أغسطس 1993.

إنشاء مسجد الحسن الثاني

جاءت فكرة إنشاء المسجد إثر وفاة ملك المغرب محمد الخامس وذلك فى عام 1961، وذلك بناء على طلب الملك الحسن الثاني لتكريم الملك محمد الخامس.

ويتحول المسجد خلال شهر رمضان، إلى قبلة للمصلين من جميع أنحاء العالم، وينفرد ببنائه العملاق فوق مياه المحيط الأطلسي وصُمم من قبل المهندس المعماري الفرنسي ميشال بينسو، وينفرد بمئذنته شاهقة الارتفاع، إذ تم بنائه جزئيًا على البحر بمساحة 9 أفدنة ويضم قاعة للصلاة، وقاعة الوضوء، دورة المياه، مدرسة وساهم في بنائه 2500 عامل و10 آلاف حرفي.

يتسع لـ80 ألف مصل وبه شرفتان مخصصتان للنساء

يوجد بالمسجد قاعة صلاة تبلغ مساحتها نحو 20 ألف متر مربع وتتسع لـ25 ألف شخص، كما تتسع ساحته الخارجية لـ80 ألف مصل بإجمالي أكثر من 100 ألف مصل، وخُصص للنساء شرفتان بداخله مساحتهما 3550 مربع.

المسجد يضم مكتبة عمومية ومتحف

أوضحت وزارة الأوقاف المغربية، أن بناء المسجد تكلف ملايين الدولارات وساهم المواطنون المغاربة في بنائه عبر اكتتاب وطني، مؤكدة أن المسجد ليس مكانًا للصلاة والتعبد فقط، بل توجد به مدرسة لعلوم القرآن، كما يضم مكتبة عمومية فضلُا عن متحف يضم أهم منشآت الصناعات التقليدية التي تم اعتمادها أثناء بنائه.