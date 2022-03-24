«التموين»: بيع الخبز السياحي بالسعر الموحد بداية من السبت

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه جرى افتتاح معرض أهلا رمضان في فيصل والجيزة، ومن المقرر استمرار المعارض عقب شهر رمضان الكريم، كما جرى افتتاح الفرع الرئيسي من معرض أهلا رمضان في أرض المعارض في مدينة نصر، مبينا أن المعارض والمنافذ ممتدة طوال العام.

إخراج أشخاص من بطاقات التموين

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن إخراج الأشخاص الذين يتقاضون مرتبات تصل إلى 9600 جنيه، سيتم إخراجهم من البطاقات التموينية وسيتم هيكلة الدعم، لافتا إلى أنه يتم تحديث البيانات بالتنسيق مع الإنتاج الحربي ووزارة التموين.

السعر الموحد لبيع الخبز السياحي يطبق بداية من السبت

تابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «انهارده في توعية كاملة بقرار تحديد سعر الخبز السياحي، وتم تسليم الإعلان لكل أصحاب الأفران، لأن التطبيق سيبدأ من السبت المقبل في كل محافظات مصر، واللي هيخالف عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل لـ2 مليون جنيه وحبس، المنافذ الموجودة لن تؤثر على السوبرماركت الصغير لأن البضاعة متوفرة بتخفيض ويمكن لهم شراءها لعرضها للجمهور، عندنا قاعدة بيانات تضبط الأسعار، وفيه فواتير والتاجر ميقدرش يزود أسعار السلع».

جهود الدولة المصرية

وعملت الدولة المصرية، على تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين وضخ في الأسواق سلع في منافذ وزارة التموين والداخلية والقوات المسلحة بأسعار تنافسية أقل من باقي الأماكن من أجل العناية بالمواطن في الجمهورية الجديدة التي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم.