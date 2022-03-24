تحذير عاجل من «التموين» للمخابز غير الملتزمة بتسعيرة ووزن الخبز السياحي

حذّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز السياحية غير الملتزمين بقرار سعر رغيف الخبز الحر، بتوقيع الغرامة المالية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ من 100 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه.

وأعلن وزير التموين، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، عن أنّه بدءا من السبت المقبل سيتم توقيع العقوبة على المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، وغير الملتزمين بالأوزان والأسعار المقررة لـ الخبز الحر وتشمل 50 قرشا و75 قرشا وجنيه واحد.

ونوه وزير التموين، بأنّه يتوجب على صاحب المخبر إعلان قائمة الأسعار أمام المواطن في مكان واضح داخل المخبز.

سعر رغيف الخبز الحر بدءا من الثلاثاء 22 مارس 2022

- الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

كما نص القرار على سعر الفينو كما يلي:

- رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر جنيه.