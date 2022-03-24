التموين: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر والأرز وتأمين «القمح» حتى ديسمبر

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الدولة المصرية خصصت مبالغ كبيرة جدا لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع، وهناك استثمارات بـ50 مليار جنيه في المناطق اللوجستية، لتوفير السلع الغذائية.

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والسكر، أما القمح فلدينا مخزونا استراتيجيا كبيرا منه، وسيتم توريد محصول القمح في غضون 6 أيام، وجرى تخصيص حوافز للتشجيع على زراعة القمح، مثل تحديد سعر القمح قبل زرعه بالمزارع، ورفعنا سعر الإردب إلى 100 جنيه مقارنة بالعام الماضي».

ضمان توريد كل مزارع محصول القمح بالكامل

وحول آلية ضمان توريد محصول القمح بالكامل، أكد أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع أزمة كورونا واستوعبت تداعياتها، وهناك تنسيق كامل بين جميع الوزارات لحصر جميع الأراضي وتوريد القمح، وكل مزارع سيقوم بتوريد 12 أردبا عن الفدان، وأردف، أن المزارع سيحصل على مستحقاته المالية خلال 48 ساعة، كما جرى تدشين صوامع لرفع العبء عن المواطن المصري، إضافة إلى 100 نقطة تجميع لتقليل المسافة بين المزارع ونقطة التجميع.

خليل: محدش هيقدر ينقل حبة قمح من مكان لمكان

وشدد على أنه لن يجرؤ أحد على المتاجرة بالقمح هذا العام، لأن الدولة وضعت خطة لتأمين 6 ملايين طن، وما لا يقل عن 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن الدولة استعدت لكل السيناريوهات ومنها السيناريو المتشائم: «محدش هيقدر ينقل حبة قمح من مكان لمكان إلا من خلال الجهات الرسمية، وسيتم تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح إلى ديسمبر 2022».