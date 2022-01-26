ابنة رجاء الجداوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار: «مشفناش ماتش حلو من زمان»

هنأت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، المنتخب المصري بالفوز على كوت ديفوار والتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ابنة رجاء الجداوي: من زمان ملعبناش حلو أوي

وشاركت ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، من الحساب الخاص بوالدلتها الراحلة، عبر إنستجرام، صورة للمنتخب الوطني المصري، وعلقت عليها: «الماتش كان حلو أوي ألف مبروك.. من زمان ملعبناش حلو أوي كده.. ماتش جامد».

منة فضالي تهنئ منتخب مصر

كما هنأت الفنانة منة فضالي، المنتخب المصري بالفوز على نظيره كوت ديفوار، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «ألف مبروك لمصر ورجالة مصر».

وتفاعل عدد من متابعي منة فضالي، مع المنشور، وعلق آحدهم: «ألف مبروك من البحرين»، كما علق آخر: «ألف ألف مبروك شرفتوا كل العرب، وإن شاء الله اللقب من نصيب الأشقاء المصريين».

شفاء منة فضالي من كورونا

وأعلنت الفنانة منة فضالي، منذ أيام، تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به عقب انتهاء أحداث مسلسلها الأخير «تاج راسنا بابا»، الذي حقق نجاحا هائلا.

و«تاج راسنا بابا»، من ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، وشارك ببطولة العمل: منة فضالي، وصلاح عبد الله، ومنة بدر تيسير، ونخبة من نجوم الفن.