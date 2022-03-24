كيف تحصل على منح وصدقات بيت الزكاة؟.. الأوراق المطلوبة للاستحقاق

يختص بيت الزكاة والصدقات المصري بمساعدة الفقراء ومن هم بحاجة إلى الدعم والعون لتحمل أعباء ومصاريف المعيشة، ومع اقتراب شهر رمضان يحتاج العديدون إلى مستلزمات كثيرة طوال الشهر، ويمكن لهم الحصول على الصدقات من خلال هذا البيت الذي يشرف عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والذي يوجه بمساعدة المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم.

وبالنسبة للمحتاجين يجب عليهم تقديم بعض الأوراق ليكونوا مستحقين للتبرعات والمنح من بيت الزكاة المصري.

بيت الزكاة المصري

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز الأوراق المطلوبة للحصول على منح وتبرعات بيت الزكاة المصري، والذي يكثف أنشطته في شهر رمضان المبارك ومختلف المواسم والأعياد.

الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات بيت الزكاة

1 ـ تقديم طلب باسم الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، يذكر فيه تفاصيل الحالة الاجتماعية لمن يريد الحصول على تبرعات.

2 ـ صور البطاقة الشخصية أو شهادات الميلاد لكل أفراد أسرة مقدم الطلب.

3 ـ بيان قيد بالمراحل التعليمية لأبناء مقدم الطلب.

4 ـ تقديم صورة بيان الحالة الاجتماعية.

5 ـ تقديم صورة من التقارير الطبية.

6 ـ تقديم أصل إيصال المرافق سواء كان كهرباء أو مياه أو غاز.

7 ـ تقديم طابعة تأمينية حديثة من التأمينات الاجتماعية، وإفادة حديثة من الشؤون الاجتماعية ومن التأمينات والمعاشات.

8 ـ إفادة من الجمعية الزراعية تفيد بعدم حيازة مقدم الطلب لأراضي زراعية.

ويقدم بيت الزكاة، منح ومبالغ شهرية وسنوية، فضلا عن العمليات الجراحية التي يجريها ببعض المستشفيات للحالات الصحية التي في حاجة إلى ذلك.

كيفية إخراج التبرعات لبيت الزكاة

يمكن التبرع لبيت الزكاة من خلال البنوك، ومن خلال خدمات فوري، أو من خلال خدمات «كاش» وذلك على رقم حساب 8888، وعلى حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.