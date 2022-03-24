خدمة عملاء بيت الزكاة.. اعرف رقم التواصل وكيفية التبرع والصدقة

مع قرب قدوم شهر رمضان وكثرة الصدقات والتبرعات في تلك الأيام، قدم بيت الزكاة والصدقات، خدمة الكول سنتر للمواطنين من أجل التيسير عليهم وإتاحة التواصل من أجل تقديم كافة الاستفسارات والشكاوى.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، رقم التواصل مع بيت الزكاة المصري الذي يشرف عليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأبرز الخدمات التي يقدمها البيت.

رقم التواصل مع بيت الزكاة

يمكن التواصل مع الكول سنتر على الرقم 15111.

خدمات كول سنتر بيت الزكاة

يقدم خدمة العملاء، عددا من الخدمات للمواطنين منها الرد على كافة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخدمات بيت الزكاة والصدقات.

ويمكن من خلال خدمة الكول سنتر، تقديم الطلبات لمن يريد الزكاة ويستحقها ومن أجل الاستفسار عن الأوراق المطلوبة ذلك.

كما يمكن من خلال خدمة العملاء التساؤل عن التبرعات وكيفية تقديمها للبيت.

كما تتيح هذه الخدمة الرد على طلب الفتوى الخاصة بكافة قضايا ومسائل وتساؤلات الزكاة والصدقات، حيث يختص بالرد على طلبات المواطنين عدة من المتخصصين من علماء الأزهر الشريف.

موقع إلكتروني لبيت الزكاة

وأطلق بيت الزكاة موقعا إلكترونيا جديدا للعمل على مساعدة المواطنين ومستحقي الزكاة والصدقات.

خدمات يقدمها الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة

من ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة المصري، وفق ما تم الإعلان عنه في بيان سابق للأزهر، الاطلاع على أنشطة بيت الزكاة والصدقات.

يعمل الموقع على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

كما يقدم الموقع الإلكتروني تغطية كاملة وتوضيحية لخدمات بيت الزكاة المصري وأنشطته الخيرية والتنموية في مختلف المجالات.

ويحتوي الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة المصري على قسم «مشروعات البيت» وهو المسؤول عن توجيه الزكاة والصدقات.

ويضم الموقع قسم مسؤولا عن كيفية التبرع لدعم أنشطة بيت الزكاة والصدقات، من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.