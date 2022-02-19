افتتاح منظومة النقل الجماعي في الدقهلية بـ88 ميني باص على 18 خطا

افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، المرحلة الثالثة من منظومة نقل الركاب الجماعي بمحافظة ‏الدقهلية، وأكد الوزير أن المشروع يستهدف النقل الجماعي الامن والمنتظم والمستدام، وكذلك تشجيع ‏مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يشمل الربط بين مدينة المنصورة وبين كل مراكز الدقهلية بإجمالي 18 خطا، إضافة إلى ربط أحياء مدينة المنصورة ببعضها.

88 سيارة ميني باص لنقل الركاب

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته أن المشروع يهدف إلى توفير 88 سيارة ميني باص مزودة بأحدث وسائل ‏التكنولوجيا، وبدأ المشروع بـ39 ميني باص مكيف ومزود بكل وسائل النقل لتحقيق حياة كريمة ‏لمواطني الدقهلية.

تحديث شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة

‏وأشار الوزير إلى أن عودة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة إلي وزارة النقل، يجعلنا نعمل على تطوير ‏وتحديث الخدمات المقدمة إلي المواطنين وبمستوي خدمة يحترم المواطن وتسهيل نقل المواطنين من وإلي ‏القاهرة والعاصمة الإدارية، وتوفير التكامل بين جميع وسائل النقل.‏

النقل النهري

وتحدث الوزير عن النقل النهري وتسيير معديات بين ضفتي النيل وعمل «ميناء المعدية» وتصنع في ‏هيئة قناة السويس، قائلا «ستهدف علمها في كل محافظات ‏الجمهورية بالتعاون مع هيئة النقل النهري، وأي ‏محافظة تعمل معديات نقل الأفراد ولو الكباري علي مسافات ‏متباعدة مثل محافظة البحيرة نعمل معديات ‏آمنة بين ضفتي نهر النيل».

‏وأشار إلى العمل على نشر المواني الجافة، وتعظيم الحركة للمواني البحرية، وخلق ميناء جاف يشمل صناعات تكميلية مثل ‏التعبئة والتغليف، وداخل المحافظات أو تكمل تصنيعها، لافتا إلى أن الدقهلية هي ‏الظهير لميناء دمياط وهو ميناء ‏كبير، والأهم في هذا المشروع هو مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين ‏في إقامة ميناء جاف أو منطقة لوجستية، للتعبئة والتغليف والتخزين، وبدأنا ‏في بني سويف والعاشر من ‏رمضان وفي 6 أكتوبر، وتكون ظهير طبيعي للمواني.‏