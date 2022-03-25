حظك اليوم برج العذراء الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. احذر من الكسل

يقدم مولود برج العذراء كل جهده وطاقته في العمل، فهو يؤدي عمله المهني دون ملل أو ضجر، ويتميز بتحمله للتعب والجهد دون شكوى، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية فهو يميل إلى الابتعاد عن الناس ويحب الوحدة كثيرا، حيث إنه لا يثق بالناس ولا يجد راحته معهم، لا يستسلم للأوهام والأحلام ويعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

صفات برج العذراء

لا يعبر مولود برج العذراء عن مشاعره بسهولة فهو يتميز بالكتمان ويحب حديثه مع نفسه أكثر من الآخرين، كما يسعى دائما إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة، وهو شخصية تميل إلى النقد فلا يعجبه شبء بسهولة، و يتميز بالحس الفنيّ المميز لديه، ويحب الموسيقى و الرقص، أو التمثيل.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

لا تكن كسولا اليوم فرغم الضغوط التي تتعرض لها وتظاهرك بعدم اللامبالاة فلا تجعل الكسل يسيطر عليك، كل ما عليك التركيز على حقوقك التي تريد الحصول عليها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن القمر يوجد في منزل الحب مما يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب.

عيوب برج العذراء

من ضمن عيوب برج العذراء النقد اللاذع، بالإضافة إلى فقدانه الثقة فيمن حوله لذا لا يختلط بأحد بسهولة.