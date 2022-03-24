حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تصرف بحكمة

صفات ومميزات عديدة يمتلكها مواليد برج العذراء أهمها العقلانية وتحمل المسئولية فهو لا يتهرب من الأعباء التي تقع على عاتقه ويؤديها كلها على أكمل وجه ويحب العطاء وإخراج وإدارة مختلف الأشياء والأمور على أفضل صورة، فهو صادق ومخلص في عمله كثيرا، كما يمتلك القدرة على تحمل التعب.

صفات برج العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء أنه صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، كما أنه صريح كثيرا لدرجة تزعج من حوله، كما أنه مخلص لمن هم حوله. يحب جمال المنظر والترتيب ويكره الفوضى ولا يقبلها ولا يستطيع العيش وسطها.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

تقول خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن»، إن القمر يوجد في وضع معاكس مما يحتم على مواليد برج العذراء الاسترخاء ويتطلب منك التصرف بحكمة مع المحيطين بك.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

عليك أن تجلس للحديث مع شريك حياتك أو من تحب وتنهي الخلاف القائم بينكما حتى لا تفسد العلاقات وتطيل الخصام أكثر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج العذراء

من عيوب برج العذراء الصراحة الشديدة التي تجعلهم ينتقدون الأشياء والأشخاص بلا تفكير أو ترتيب وانتقاء الكلمات مما يسبب إزعاجا لمن حوله، ومن ضمن عيوبهم أنهم لا يثقون في أحد بسهولة، ويميلون إلى الوحدة، والغموض، وشدة التدقيق في كافة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.