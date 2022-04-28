هشام عباس مذيعا في برنامج «ساعة لقلبك».. غناء ومسابقات وكوميديا

في فبراير عام 2015، أطل الفنان هشام عباس بعد فترة غياب طويلة على أحبائه في رونق جديد لم يعهده متابعوه من قبل، بعد أن قررت إحدى القنوات الفضائية إطلاق برنامجا جديدا يقدمه الفنان، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا خلال تقديمه برنامج «أحلى مسا».

حمل اسم البرنامج «ساعة لقلبك»، وهو مقتبس من اسم أحد الأغاني التراثية القديمة، وتميز بأجواء المسابقات الممزوجة بالمرح والسعادة بين المشاهير، وكان هشام عباس يستضيف 2 من الفنانين في كل حلقة، ويتبارون فيما بينهما في مجال الغناء والرياضة والتمثيل.

فقرات البرنامج بأسماء أغاني المطرب

تضمن برنامج «ساعة لقلبك» فقرات مختلفة حملت كل فقرة منها اسم أغنية شهيرة للفنان هشام عباس، على سبيل المثال، فقرة بعنوان «جوه في قلبي»، وأخرى بعنوان «زمان وأنا صغير»، وخلال الحلقات يتنافس الضيوف في مسابقات كوميدية متنوعة للبحث عن الفوز.

وفي الحلقة الأولي من «ساعة لقلبك»، استضاف «عباس» الفنانة مي عز الدين والمطرب والموزع الموسيقي عصام كاريكا، وتضمنت الحلقة أجواء من المرح والكوميديا.

كما استضاف الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي، محمد عبدالمنصف، مي سليم، محمد بركات، خالد سليم، إيمان العاصي، أحمد فهمي، نشوى مصطفى، سعد الصغير، دينا، علا غانم وأبوالليف، وذلك خلال حلقات البرنامج.

«عباس»: سعيد بتكرار تجربتي في برامج المنوعات

وعبر هشام عباس عن سعادته الكبرى بتكرار تجربته في تقديم برامج المنوعات، مؤكدا أنه حاول من خلال «ساعة لقلبك» رسم السعادة على وجوه المشاهدين، عبر استضافته لأشهر الفنانين والرياضيين، وكان يشارك ضيوفه الغناء وفق طبيعة الحلقات، وكان ضيوفه يتحدثون بسعادة عن أيام طفولتهم وذكريات المدرسة والنجاح الذي حققوه طيلة حياتهم.