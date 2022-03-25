حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تقضي أوقاتا جيدة

يتميز مواليد برج العقرب بالإخلاص والولاء، فدائما تجدهم بجانب أصدقائهم ومحبيهم وأقاربهم كما يكرهون الخيانة والغدر والكذب كثيرا ولا يقبلونه أبدا، ومن ضمن صفاتهم أيضا التركيز العالي في هدف معين حتى يصلون إليه مهما طال الوقت ومهما وجدوا من معوقات في الطريق.

صفات برج العقرب

من ضمن صفات برج العقرب الشجاعة، حيث دائما تجد لدى مواليد هذا البرج درجة عالية من القوّة والجُرأة كأنّ قلوبهم من حديد، ومن ضمن صفاتهم أيضا الإخلاص والولاء والوفاء والطموح.

حظك اليوم مولود برج العقرب مهنيا

رغم شعورك ببعض الضغوط وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، فإن وجود عطارد بمنزلك يمدك بالحماس واليقظة، ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء وتؤدي الواجب المفروض عليك.

حظك اليوم مولود برج العقرب عاطفيا

كما قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن وجود القمر في منزل العلاقات لمواليد برج العقرب يدفعك للتعامل بحيوية مع الجميع وقد تجمعك بإخوتك مناسبة سعيدة وتقضي أوقاتا مميزة.

صفات عامة لمواليد برج العقرب

مولود برج العقرب شخص دؤوب يحب الحق والشجاعة وهو دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، وعلى المستوى الاجتماعي يحب تكوين العلاقات ويحبّ مقابلة أشخاص جدد بشكل مستمر، كما أنه يحبّ الألوان القويّة التي تشير إلى قوّة شخصيتهم مثل اللون الأزرق، والبنفسجي، والأحمر.