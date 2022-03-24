حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. ركز وراجع خطواتك

يتمتع مولود برج العقرب ببعض الصفات مع عائلته وأصدقائه، فهو يقدس عائلته ويحبها كثيرا وتأتي في منزلة متقدمة لديه، ويؤدون مسؤولياتهم تجاه كل أفراد العائلة، فهم ملتزمون بها بشكل تام ويعملون دائما على إيجاد وقت للعائلة، ولا يمكن أن ينزعجوا من قضاء الوقت معهم، ويخصصون ساعات لذلك بالفعل.

صفات برج العقرب

كما أن مواليد برج العقرب تجدهم أصدقاء جيدين كثيرا وتربطهم بمن حولهم من المقربين علاقة متينة، كما أنهم لا يفرقون بين عائلتهم وأصدقائهم ويثقون بهم ويضعون آمالا كبيرة معهم ويجدون الراحة والسعادة بقربهم.

حظك اليوم مولود برج العقرب مهنيا

بالنسبة لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني، فإن القمر يوجد في منزلهم الثاني وعليهم مضاعفة التركيز ومراجعة الخطوات اليوم جيدا حتى ترتاح من أي تشوش أو توتر تمر به.

حظك اليوم مولود برج العقرب عاطفيا

يخبرك حظك اليوم وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، عليك أن تحرص على انتقاء كلماتك وتختار أسلوبك، واتبع التعامل بود مع من حولك حتى لا تخسر علاقاتك.

مشاهير برج العقرب

وينتمي العديد من المشاهير لبرج العقرب أبرزهم الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر، وأيضا زوجها الفنان الكوميدي أحمد حلمي والذي يوافق نفس تاريخ ميلادها، وطبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب ويوافق تاريخ ميلادها 16 نوفمبر. والكاتب والاديب الراحل طه حسين ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر، والفنان وشاروخان.