حظك اليوم برج الدلو الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تجنب الزهو

يولد أصحاب برج الدلو في الفترة بين 21-01 إلى 19-02، يحب مواليد هذا البرج التغيير والمغامرات وقضاء أوقات ممتعة، لا يتميز مواليد هذا البرج بالالتزام كثيرا، لا يظهرون نقاط ضعفهم وإنما يتظاهرون بالبرود أمام الجميع، لديهم شعور قوى بالغيرة، لا يتحدثون عن الماضي مهما كان الشخص الذي يتحدثون معه.

ومن خلال حديث خبير الأبراج عبير فؤاد لبوابة «الوطن»، نستعرض في هذا التقرير حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والاجتماعي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تؤكد خبير الأبراج عبير فؤاد أن القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تعتني بصحتك، وأن تتجنب الزهو بنفسك، وحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الدلو عاطفياً

تنصحك خبير الأبراج عبير فؤاد بالصبر وعدم التسرع في أقوالك وأنفعالاتك، وأنتبه من محاولات النصب والأحتيال وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو.

مميزات مواليد برج الدلو

لديهم شخصية مستقلة لا يسمحون لأحد التحكم بهم أو يفرض عليهم رأيه، التفكير وإدارة الأعمال بشكل جيد، بارعون في التواصل مع الأخرين والتعامل مع الشخصيات المختلفة، اصدقاء جيدين ويحبون رفع معنويات من حولهم دون إنتظار مقابل ذلك، لديهم مشاعر قوية ولكن لا يظهرون هذا لأحد، يمكنهم المسامحة بسهولة على الأخطاء ويلتمسون الأعذار للأخرين.