حظك اليوم برج الحوت الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. قد تحقق ربحا

يولد أصحاب برج الحوت في الفترة من 20-02 إلى 20-03، وهم من الأشخاص الناضجين فكريا، يحبون الابتعاد وقضاء أوقات خاصة بمفردهم، ولن يعتبر الانسحاب من العلاقات العاطفية خيانة أو غدر بل يعتبرها من أنواع الراحة النفسية، لا يبتعد دون سبب فهو يركز في أدق التفاصيل، يحدد أسلوبه في التعامل من خلال الشخص الذي امامه.

صفات برج الحوت

يحب مواليد هذا البرج قراءة كل ما هو جديد بخصوص حظهم اليومي، لذلك نقدم لك حظك اليوم برج الحوت من خلال تصريحات خاصة لخبير الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» على الصعيد العاطفي والاجتماعي والمهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تقول خبير الأبراج عبير فؤاد إن القمر بمنزلك الحادي عشر فيتحسن اليوم مزاجك وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

أضافت خبير الأبراج عبير فؤاد، أنه رغم الضغوط عطارد والمشترى في برجك يساعدانك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

مميزات مواليد برج الحوت

يمتاز مواليد برج الحوت بالخيال الواسع، القدرة على الإبداع والابتكار، الكرم والسخاء مع الأخرين، ولديهم إحساس قوى ومشاعر فياضة مما يجعلهم يتعاطفون مع الأخرين، الرومانسية والاحتواء مع الطرف الآخر، لذلك فهو ناجح عاطفيا، لديهم قلوب طيبة ولكن ليسوا أبرياء.