الذهب يواصل تحقيق مكاسبه الأسبوعية رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية

استمر الذهب في تحقيق مكاسبه الأسبوعية، اليوم الجمعة، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع سعر المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وذلك رغم ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من إجراءات تشديد صارمة أثرت على السبائك.

وشهدت الفترة الماضية «هجمة استثمارية» من جانب صناديق الاستثمار العالمية على الذهب باعتباره أداة التحوط الأنسب، مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.

أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع

وفقا لوكالة «رويترز» استقر سعر الذهب الفوري عند 1958.41 دولارا للأونصة، مقتربا من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بالجلسة السابقة، مضيفا ما يقرب من 2% حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1958.70 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك محلل الأسواق في «ديلي فيكس»، إن أحدث مكاسب الذهب مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية التي لم تحقق أي نوع من التقدم في المحادثات، معتقدا أن الأسواق كانت تأمل فيها في بداية الشهر تقريبا.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

ذكر «سبيفاك»، أن الارتفاع في سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في إطار تشديد السياسة النقدية، لم يسهم في وقف زخم الذهب.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس الجاري.

وأوضح جيفري هالي كبير المحللين في مؤسسة «أواندا»، في مذكرة: «أظهر الذهب أكثر من مرة مؤخرا أن الأسعار تتقدم ببطء، ولكن أعتقد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة».

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 25.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت قيمة معدن البلاتين بنسبة 0.6% لتصل إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.