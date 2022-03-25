وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان فرص جذب الاستثمارات لمصر

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في القاهرة لبحث فرص جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، واستعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا سيما المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على تميز وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان على المستويين السياسي والاقتصادي؛ موضحا جهود الدولة لإقامة مجتمع رقمي متكامل وبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تطلعه للتعاون مع اليابان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتوطين التكنولوجيا.

جذب الشركات اليابانية للاستثمار في قطاع الاتصالات المصري

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة التي يأتي على رأسها جذب الشركات اليابانية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في مجالات تصنيع الإلكترونيات، وخدمات التعهيد، ومراكز إبداع مصر الرقمية التي تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشائها في المحافظات لإتاحة التدريب التقني ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.

كما تم الإشارة إلى مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين مصر واليابان لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك تم بحث سبل دعم التعاون الثنائي لإعداد كفاءات رقمية لتلبية متطلبات السوق المحلي وخدمة مشروعات مصر الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية للشباب في الأسواق العالمية؛ وذلك في ضوء تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإستراتيجية بناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ووفقا لمستويات متعددة، حيث تم التطرق إلى آليات دعم التعاون مع الجامعات اليابانية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية التي أنشأتها الوزارة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مع مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تم إطلاقها لمنح الماجستير في تخصصات تكنولوجية متعمقة.

تعاون في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية

من جانبه؛ أعرب السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في القاهرة عن تطلع بلاده إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإلى تحقيق تعاون فاعل في كل المحاور المتفق على تضمينها في مذكرة التفاهم التي تشمل عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات البريدية.

وأثنى الدكتور عمرو طلعت على الجهود المبذولة للتنسيق المشترك مع الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لعقد ملتقى عبر الإنترنت مع الشركات اليابانية للتعرف على إمكانيات السوق المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم المشروعات والمبادرات الوطنية في هذه الصناعة.