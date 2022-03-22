القوي العاملة: الخميس.. آخر موعد قبول طلبات الممرضات للعمل بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ الخميس المقبل هو آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً عدم قبول أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير في بيان صحفي، اليوم، أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات «إناث فقط»، أن يكنّ من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج

وأشار «سعفان»، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر بالقاهرة، حتي بعد غد الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي أن يرفق بالأوراق نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة لخريجي الكليات والمعاهد الفنية

وفي سياق آخر، تبدأ وزارة القوى العاملة من الأحد المقبل الموافق 27 مارس 2022، قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة لخريجي كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة «كاد ماسترز».

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن التدريب سوف يتم في مجالات «Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS Fusion360-Furniture Design- CAD MASTERS»، مشيرا إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأكد الوزير أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي لتهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلي أن الوزارة كانت عقدت بروتوكول تعاون مع شركة CADMASTERS العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030 .