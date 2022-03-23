حادثة خط أنابيب بحر قزوين تضرب سوق النفط.. توقعات بارتفاع الأسعار

تضرر خط أنابيب بحر قزوين، بسبب عاصفة شديدة ضربت ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود وخط أنابيب بحر قزوين عبارة عن محطة ضخ خام تابعة لشركة «كونسورتيوم» وهو ما أثر بالسلب على إمدادات النفط.

وأشارت توقعات بعض الخبراء إلى أن الحادثة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، إذ أن العاصفة أدت إلى توقف إمدادات النفط الخام عبر خط أنابيب بحر قزوين.

خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم

وخط أنابيب بحر قزوين يعد أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم وينقل النفط من كازاخستان وروسيا إلى الأسواق العالمية.

ووقعت حادثة خط أنابيب بحر قزوين 20 مارس الجاري، وتسببت بتعطل ثلثي قدرة المحطة لمدة شهر على الأقل وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

فى السياق، أوضح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين أن تعليق عمل محطة خط أنابيب بحر قزوين يحمل تداعيات خطيرة على إمدادات النفط، وتقليصها بنحو مليون برميل يوميًا.

ومن المحتمل أن تستغرق أعمال الصيانة 30 يومًا على الأقل بحسب تصريحات نائب وزير الطاقة الروسي، منوهًا إلى أن الحادثة ستؤثر على صادرات النفط من روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

تعليق عمل خط أنابيب بحر قزوين يؤثر على إمدادت النفط

ويأتي الحادث تزامنًا مع الحظر الأمريكي المفروض على صادرات النفط الروسية وهو ما يؤثر بالسلب على ارتفاع أسعار النفط، فيما يرى خبراء أن حادثة خط أنابيب بحر قزوين قد تدفع سعر النفط إلى الارتفاع الشديد، ووفقًا للخبراء فإن الحادثة وقعت في الوقت الذي تعافت فيه سوق النفط العالمية من نقص في المعروض.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أوضحت شركة «كونسورتيوم» خط أنابيب بحر قزوين أن العاصفة أضرت بمعدات التحميل في خط الأنابيب، وهو ما يتطلب وقتًا لإصلاحها ما يعود بالسلب على إمدادات النفط.