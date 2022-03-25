أوكرانيا: القوات الروسية تعزل مدينة «تشيرنيهيف»

أعلن حاكم مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية، فياتشيسلاف تشاوس، منذ قليل، أن القوات الروسية تعزل المدينة حاليا، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في خبر عاجل.

وكان تشاوس، قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع عدد الضحايا جراء الهجمات الروسية إلى 53 قتيلا .

حاكم دنيبرو: دمار كبير جراء ضربتين عسكريتين

ومن جانبه، أكد الحاكم الإقليمي لمقاطعة دنيبرو الأوكرانية، على أن المقاطعة تشهد دمارا كبيرا جراء ضربتين صاروخيتين روسيتين على موقع عسكري في ضواحي المدينة، بحسب قناة «العربية».

هذا وتشهد أوكرانيا عملية عسكرية روسية منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أسفرت عن الملايين من اللاجئين والآلاف من المصابين، إضافة إلى تدمير الكثير من البُنى التحتية.